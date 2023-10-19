​Тормена: Все хорошо отзывались об РПЛ»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена дал комментарий о своём решении перейти в российский клуб. По словам бразильца, он получил ценные рекомендации от Кайо и других футболистов, играющих в клубах из России.

«Все отзывались хорошо, говорили, что это очень хорошая лига, а «Краснодар» особенно выделяется на общем фоне. Поэтому мне было легко принять это решение после всех рекомендаций», - цитирует Тормену Metaratings.

После одиннадцати туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Вторые «Крылья Советов» команда Владимира Ивича опережает на шесть очков.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в субботу, 21 октября, - против «Балтики» на выезде.