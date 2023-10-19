Экс-игрок «Спартака» Мор: «Отстранение Соболева - воспитательная мера»

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок с «красно-белыми».

«Он был отстранён от тренировок, когда не мог играть. Получается, это мера больше воспитательная. В ней ничего страшного нет. Сейчас он вместе с командой. Будет тренироваться», - поведал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 11 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Абаскаля встретятся с «Пари НН» 22 октября.