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Экс-игрок «Спартака» Мор: «Отстранение Соболева - воспитательная мера»

19 Октября 2023 • 13:45 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок с «красно-белыми».

«Он был отстранён от тренировок, когда не мог играть. Получается, это мера больше воспитательная. В ней ничего страшного нет. Сейчас он вместе с командой. Будет тренироваться», - поведал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 11 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Абаскаля встретятся с «Пари НН» 22 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Эдуард Мор
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