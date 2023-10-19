В «Крыльях Советов» рассказали о восстановлении Ломаева

В самарских «Крыльях Советов» поведали о восстановлении голкипера Ивана Ломаева.

«Иван продолжает восстанавливаться от травмы. Он вернулся в Россию после лечения за рубежом. Пока Иван занимается по индивидуальной программе на базе клуба», - приводятся слова представителей клуба на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что из-за повреждения Ломаев пропустил последние пять матчей самарского коллектива. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в семи поединках и пропустил десять мячей.

После 11 туров «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.