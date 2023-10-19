Быстров: «Уровень Второй лиги хуже Медиалиги, не считаю, что там есть футболисты»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров критически высказался об уровне Второй лиги.
«Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги. Я не считаю, что там есть футболисты. Раньше Вторая лига была совершенно другая», - высказался Владимир на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, что в настоящий момент Быстров является футбольным экспертом на телевидении.
За свою клубную карьеру Владимир поиграл в «Зените», «Спартаке», «Анжи», «Краснодаре» и «Тосно». В составе национальной сборной России он провел 47 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
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