Быстров: «Уровень Второй лиги хуже Медиалиги, не считаю, что там есть футболисты»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров критически высказался об уровне Второй лиги.

«Уровень Второй лиги сейчас хуже Медиалиги. Я не считаю, что там есть футболисты. Раньше Вторая лига была совершенно другая», - высказался Владимир на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что в настоящий момент Быстров является футбольным экспертом на телевидении.

За свою клубную карьеру Владимир поиграл в «Зените», «Спартаке», «Анжи», «Краснодаре» и «Тосно». В составе национальной сборной России он провел 47 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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