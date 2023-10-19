Тормена — о переходе в «Краснодар»: «Это же классно — пытаться вписать своё имя в историю клуба»

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, как в Португалии отреагировали на его переход из «Браги» в российский клуб.

Напомним, ранее экс-тренер португальской команды Паулу Фонсека заявил, что в нынешней ситуации не стоит продавать футболистов в Россию.

«Это политические проблемы, которые не должны мешать футболу. Я больше думал о том, что мы можем выигрывать титулы. Это же классно — пытаться вписать своё имя в историю клуба», — цитирует Тормену Metaratings.

В составе «Краснодара» 27-летний Тормена успел провести восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.