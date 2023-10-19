Пименов поддержал решение Абаскаля по Соболеву

Бывший нападающий Руслан Пименов отреагировал на конфликт между форвардом «Спартака» Александром Соболевым и главным тренером команды Гильермо Абаскалем. За нарушение дисциплины испанский наставник отстранил игрока от тренировок.

«Было одно предупреждение, два. Тут прав Абаскаль, что отстранил. Он нарушил командную дисциплину. А потом всё перенеслось на игру. Мелочей в футболе не бывает», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провел девять поединков. 26-летний нападающий отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По итогам 11 туров «Спартак» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.