Агент оценил шансы Вендела перейти в европейский клуб

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о возможном переезде бразильского полузащитника «Зенита» Вендела в европейский клуб.

«Если он будет играть весь сезон хорошо, то вполне может уехать. Всем известно, что были европейские клубы, которые могли подписать Вендела летом», - приводятся слова Барбозы на страницах Metaratings.ru.

Вендел выступает за «сине-бело-голубых» с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 24 миллиона евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Вендел сыграл девять матчей, забил два гола и сделал три ассиста.