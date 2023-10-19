​Директор «Ахмата» рассказал, когда восстановится Садулаев

Руслан Газзаев, который занимает должность спортивного директора «Ахмата», дал комментарий на тему восстановления полузащитника Лечи Садулаева.

В сезоне 2023/2024 Садулаев ещё не играл – весной он получил серьёзную травму колена.

«Восстановление Лечи Садулаева идёт полным ходом и без осложнений – футболист работает по индивидуальной программе. Игрок чувствует себя хорошо, но в этом году на поле мы его не увидим», - цитирует Газзаева Sport24.

Спортивный директор «Ахмата» добавил, что увидеть Садулаева на футбольном поле можно будет весной.

На текущий момент «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч команда проведёт 22 октября – против «Ростова» на выезде.