Барбоза: «В ближайших матчах «Зенит» будет играть намного лучше»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мыслями об игре петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне. После 11 туров действующий чемпион занимает третье место в таблице Премьер-лиги, отставая от лидера на семь баллов.

«В ближайших матчах «Зенит» будет играть намного лучше. Всегда важно не как начинается сезон, а как заканчивается. У «Зенита» по-прежнему отличная команда», - приводит слова агента Metaratings.ru.

В ближайшем поединке подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе примут самарские «Крылья Советов». Встреча состоится в воскресенье, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.