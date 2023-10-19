Тормена: «Все хотят, чтобы Ивич остался в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена дал комментарий касательно слухов о возможном уходе из команды главного тренера Владимира Ивича.

«Не обращаем внимание на такие новости. Все хотят, чтобы тренер остался. Но все понимают, что в футболе бывает всякое. Надеемся, тренер останется, чтобы достичь главной цели», - приводит слова бразильского футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что сербский специалист занял пост наставника краснодарского коллектива в январе текущего года. По итогам 11 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.