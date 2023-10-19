Селюк: «Не думаю, что Россию ждут в Азии»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию.

«С нами играют разные страны. Ситуация непростая. Неизвестно, куда двигаться. Ждать, чтобы в Европу пустили обратно или выбрать путь Азии? Хотя, не думаю, что нас там все прямо ждут», - рассказал агент в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим команды вынуждены проводить исключительно товарищеские матчи. В последнем спарринге сборная России сыграла вничью с национальной командой Кении (2:2).