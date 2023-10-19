Тормена объяснил, почему перешёл в «Краснодар» вместо «Спартака»

Защитник Витор Тормена, выступающий в РПЛ за «Краснодар», рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак» прошлым летом.

«Контакты со «Спартаком» были, но я почувствовал, что здесь буду счастливее. И «Краснодар» продемонстрировал, что я им очень нужен. Поэтому я легко принял именно его предложение», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что бразильский футболист перешел в краснодарский клуб из португальской «Браги» минувшим летом. Сумма сделки составила пять миллионов евро. Тормена подписал с «быками» контракт до конца июня 2027 года.