«То ОПГ «Ромашка», то ОПГ «Бей-Беги»: реакция болельщиков «Спартака» на скандал вокруг Соболева и Абаскаля

Накануне московский «Спартак» вернулся на первые роли в российском футбольном медиапространстве. Появилась информация об отстранении от тренировок Александра Соболева, который недоволен малым игровым временем Георгия Джикии. Да и вообще назрел в «Спартаке» разлад между Гильермо Абаскалем и российскими футболистами, считающими, что легионеры имеют в клубе необоснованные привилегии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» промониторило в соцсетях, что думают насчёт этого скандала спартаковские болельщики.

О ситуации в целом

«Мне кажется, если в «Спартаке» кто-то случайно пукнет на тренировке, будет хайп», – Алексей В.

«У нас вечно так. То ОПГ «Ромашка», то ОПГ «Бей-Беги», – Andrey-Milan K.

«Очередной наброс дерьма на вентилятор», – Алексей У.

«В «Спартаке» всё строго: опоздал – не играешь, не опоздал – выходишь на поле, но всё одно – не играешь», – Великолепный С.

«Особенно Промесу позволено в людей ножом пырять», – Великолепный С.

«Хоккейная команда – это луч света в темном царстве», – Михаил Б.

«Странно, что «Спартак» на бразильский рынок не лезет», – Кен Л.

«Браво, источники! Определитесь уже: это 3 пропущенных завтрака, непопадание Джикии в состав или разное отношение?» – Андрей Б.

Против Абаскаля

«Испанский пройдоха совсем берега попутал и решил пальцы гнуть перед всеми?» – Виктор З.

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«Где «Спартак» находит таких вздорных физруков?» – Донат Н.

«До Моуриньо рыжему как до Луны», – Игорь С.

«И с этим шизиком команда хочет бороться за чемпионство?» – Александр П.

«Это импортное недоразумение окончательно потеряло контроль над командой», – Павел С.

«Рыжая бестия совсем уже», –Рушан В.

«Вали в свою Андорру», – Ринат Б.

«Тедеско тоже не был футболистом, но почему-то за него команда билась», – Евгений П.

Против Соболева и Джикии

«Абаскалю надо идти до конца и отстранить ещё Джикию. Не надо ждать, как Каррера с Глушаком!» – Спартак М.

«Просто игрочишки охренели», – Алексей Ш.

«Не хочешь играть в «Спартаке»? Диктуешь условия тренеру? Ищи клуб себе или море», – Александр П.

«Саня не туда гребёт, и из-за этого страдает результат», – Сергей К.

«Эти покемоны кого из себя возомнили?» – Сила-В.

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«Слив чистой воды, а Джикию пора в Медиалигу, хотя он и там привезет», – Хома Х.

«Такое ощущение, что нытиков со всего чемпионата собрали», – Кирилл Л.

«Усатый Стас наладит дисциплину», – Кирилл П.

Кирилл Иванцов