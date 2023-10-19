Игрок «Факела» Альшин: «Удивились отставке Евсеева, но причины понятны»

Футболист воронежского «Факела» Ильнур Альшин поделился мнением об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера команды. Игрока удивила отставка специалиста.

«Когда объявили об отставке, удивились, потому что была пауза на сборные. Наверное, причины были понятны - результат. Когда его нет, то руководство принимает соответствующие решения», - рассказал игрок в интервью корреспонденту «Чемпионата».

«Факел» неудачно выступает в первой половине нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. Воронежская команда набрала девять баллов в 11 турах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.