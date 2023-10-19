Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Краснодара» Ленини сможет принять участие в матче с «Балтикой»

19 Октября 2023 • 12:04 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
1 3.35 X 3.40 2 2.25
21.10 19:00

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини сможет принять участие в матче 12-го тура РПЛ против «Балтики».

Напомним, Ленини пропустил два последних матча «быков» из-за травмы.

По информации «РБ Спорт», за время международной паузы 26-летний футболист успел восстановиться, поэтому он будет готов принять участие в предстоящей встрече. При этом отмечается, что окончательное решение примет медицинский штаб «Краснодара».

В нынешнем сезоне Ленини провёл за «быков» 13 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Матч «Балтика» — «Краснодар» состоится 21 октября в Калининграде. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Балтика Кевин Ленини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
12:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Альшин: «Удивились отставке Евсеева, но причины понятны»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Ленини сможет принять участие в матче с «Балтикой»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Боец ММА Махно жёстко высказался в адрес Соболева 1
11:53 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о конфликте в «Спартаке»: «Пусть теперь решают те, кто привёл Абаскаля»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Махно: «Спартак» играет дерьмово»
11:18 · Россия. Премьер-лига
​Балтика – Краснодар: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 21 октября 2023
11:08 · Россия. Премьер-лига
​Локомотив – Динамо: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 21 октября 2023
11:04 · Россия. Премьер-лига
Горшков назвал отличия в тактиках Карпина и Осинькина
11:01 · Россия. Премьер-лига
В РФС оценили работу Карпина на посту главного тренера сборной России
10:56 · Россия. Премьер-лига
Рубин – ЦСКА: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 21 октября 2023
10:50 · Россия. Премьер-лига
Представитель Роши: «Виллиан счастлив в ЦСКА»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Не вижу повода предъявлять претензии Карпину за совмещение»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой клуб тренирует Аленичев
09:34 · Кубок России
Пименов: «У «Акрона» есть психологическое преимущество над «Шинником»
09:19 · Кубок России
Нетфуллин: «Мы знали, как будет действовать «Уфа»
Все новости
Рекомендуем