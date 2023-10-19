Игрок «Краснодара» Ленини сможет принять участие в матче с «Балтикой»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини сможет принять участие в матче 12-го тура РПЛ против «Балтики».

Напомним, Ленини пропустил два последних матча «быков» из-за травмы.

По информации «РБ Спорт», за время международной паузы 26-летний футболист успел восстановиться, поэтому он будет готов принять участие в предстоящей встрече. При этом отмечается, что окончательное решение примет медицинский штаб «Краснодара».

В нынешнем сезоне Ленини провёл за «быков» 13 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Матч «Балтика» — «Краснодар» состоится 21 октября в Калининграде. Начало — в 19:00 по московскому времени.