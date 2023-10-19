Боец ММА Махно жёстко высказался в адрес Соболева

Российский боец ММА Алексей Махно в грубой форме высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве. Ранее игрок был отстранен от тренировок с командой из-за того, что игнорировал командные завтраки.

«Соболев - не «Спартак». Абаскаль - не «Спартак». «Спартак» важнее всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, будь добр давать отдачу», - приводятся слова спортсмена на страницах Legalbet.

В текущем розыгрыше чемпионата России Соболев провел девять поединков за «Спартак». Нападающий отметился двумя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами.