Российский боец ММА Алексей Махно в грубой форме высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве. Ранее игрок был отстранен от тренировок с командой из-за того, что игнорировал командные завтраки.
«Соболев - не «Спартак». Абаскаль - не «Спартак». «Спартак» важнее всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, будь добр давать отдачу», - приводятся слова спортсмена на страницах Legalbet.
В текущем розыгрыше чемпионата России Соболев провел девять поединков за «Спартак». Нападающий отметился двумя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами.
в маче с пари дельфиниус вышел на поле и апосля начала игры упав на газон..
падбегаец жикий и спрашивац .. брат, пащиму упал и не играшь
дельфиниус скрывая гримасу указал пальцем - сматри..
барадатый пасматрел и ужос отразившись на ево физиономии
-- из очка торчало..
А-ха-ха-ха! )))
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