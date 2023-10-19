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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боец ММА Махно жёстко высказался в адрес Соболева

19 Октября 2023 • 11:57 Комментировать (1)

Российский боец ММА Алексей Махно в грубой форме высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве. Ранее игрок был отстранен от тренировок с командой из-за того, что игнорировал командные завтраки.

«Соболев - не «Спартак». Абаскаль - не «Спартак». «Спартак» важнее всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, будь добр давать отдачу», - приводятся слова спортсмена на страницах Legalbet.

В текущем розыгрыше чемпионата России Соболев провел девять поединков за «Спартак». Нападающий отметился двумя забитыми мячами (один – с пенальти) и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Алексей Махно
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Октября 2023 в 12:06
ай нова быль от дедушки..
в маче с пари дельфиниус вышел на поле и апосля начала игры упав на газон..
падбегаец жикий и спрашивац .. брат, пащиму упал и не играшь
дельфиниус скрывая гримасу указал пальцем - сматри..
барадатый пасматрел и ужос отразившись на ево физиономии
-- из очка торчало..
А-ха-ха-ха! )))
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