Махно: «Спартак» играет дерьмово»

Известный боец смешанных единоборств Алексей Махно поделился мнением об игре московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Мы не можем знать всех нюансов, которые происходят внутри команды, но микроклимат нарушен. Это сказывается на игре. «Спартак» играет дерьмово, не будем это отрицать», - передает слова Алексея Legalbet.

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги спартаковцы располагаются лишь на восьмой позиции в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Пари НН». Встреча состоится 22 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.