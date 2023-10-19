Горшков назвал отличия в тактиках Карпина и Осинькина

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков сравнил главного тренера национальной команды Валерия Карпина с наставником самарцев Игорем Осинькиным.

По словам футболиста, Карпин и Осинькин по-разному смотрят на выход из обороны и на построение команды в атаке.

«Сборная старается разыгрывать через центральных хавбеков, а «Крылья» очень много выходят через фланги», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. В ближайшем 12-м туре самарская команда встретится с «Зенитом». Эта игра состоится 22 октября и начнётся она в 16:30 по московскому времени.