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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков назвал отличия в тактиках Карпина и Осинькина

19 Октября 2023 • 11:04 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков сравнил главного тренера национальной команды Валерия Карпина с наставником самарцев Игорем Осинькиным.

По словам футболиста, Карпин и Осинькин по-разному смотрят на выход из обороны и на построение команды в атаке.

«Сборная старается разыгрывать через центральных хавбеков, а «Крылья» очень много выходят через фланги», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

После 11 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. В ближайшем 12-м туре самарская команда встретится с «Зенитом». Эта игра состоится 22 октября и начнётся она в 16:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Игорь Осинькин Юрий Горшков
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