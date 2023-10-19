В РФС оценили работу Карпина на посту главного тренера сборной России

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался относительно работы главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Это сложная, беспрерывная работа. Но Валерий Георгиевич более чем достойно с ней справляется. Ни в его поведении, ни в его словах я не заметил какого-то отрицательного настроя», - передает слова генерального секретаря РФС «РБ Спорт».

Напомним, что в октябре сборная России провела две товарищеские встречи. Национальная команда на своем поле минимально одолела Камерун (1:0), а на нейтральном стадионе расписала ничью с Кенией (2:2).