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В РФС оценили работу Карпина на посту главного тренера сборной России

19 Октября 2023 • 11:01 Комментировать

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался относительно работы главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Это сложная, беспрерывная работа. Но Валерий Георгиевич более чем достойно с ней справляется. Ни в его поведении, ни в его словах я не заметил какого-то отрицательного настроя», - передает слова генерального секретаря РФС «РБ Спорт».

Напомним, что в октябре сборная России провела две товарищеские встречи. Национальная команда на своем поле минимально одолела Камерун (1:0), а на нейтральном стадионе расписала ничью с Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России РФС Максим Митрофанов
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