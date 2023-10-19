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Представитель Роши: «Виллиан счастлив в ЦСКА»

19 Октября 2023 • 10:50 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.55 2 2.15
21.10 14:00

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявили, что бразилец счастлив находиться в московском клубе.

«Сейчас Роша полностью сфокусирован только на выступлении за ЦСКА. Его всё устраивает здесь, он счастлив», — цитирует агентство «РБ Спорт».

Ранее сам футболист исключил возможность своего перехода в другой клуб.

Напомним, Роша перешёл в ЦСКА в сентябре 2022 года из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. Контракт 28-летнего бразильца с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Роша провёл за ЦСКА 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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