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Шалимов: «Не вижу повода предъявлять претензии Карпину за совмещение»

19 Октября 2023 • 09:49 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Известный российский тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что не стоит предъявлять претензии наставнику сборной России Валерию Карпину за совмещение постов в национальной команде и «Ростове».

«Он сам говорит, что, как только вернут сборную на международные турниры, он уйдёт из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в октябре сборная России провела два товарищеских матча, в которых обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью Кенией (2:2).

После 11 туров РПЛ «Ростов» Карпина, имеющий в своём активе 10 набранных очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Игорь Шалимов
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