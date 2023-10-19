Шавло дал комментарий по конфликту Абаскаля и Соболева

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о конфликте между наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем и форвардом Александром Соболевым. Испанский тренер отстранил футболиста от тренировок за нарушение дисциплины.

«Думаю, после инцидента с Джикией Соболев хотел поддержать друга и мог быть под влиянием происходящего. Для полного понимания нужно знать, что происходит внутри коллектива», - передает слова Шавло RT.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Соболев провел девять поединков, в которых записал себе в актив два забитых мяча и три результативные передачи.