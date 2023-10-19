Червиченко рассказал, от чего зависит будущее Абаскаля в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «народной команды».

«Не ищите логику там, где ее нет. Многое зависит от того, какая из структур, сопровождающая того или иного тренера, крепче сядет на уши и слаще сказку расскажет», - передает слова Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль занял пост наставника «красно-белых» летом прошлого года. Столичная команда неудачно выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата России, занимая лишь восьмое место после 11 туров. Следующий матч «Спартак» проведет против «Пари НН».