Рианчо высказал мнение о громком конфликте в «Спартаке»

Испанский специалист Рауль Рианчо прокомментировал конфликт между главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим команды Александром Соболевым. Наставник отстранил форварда от тренировок.

«Эту ситуацию можно исправить за счёт повышения уровня воспитания с обеих сторон. В диалоге между взрослыми должно присутствовать уважение. Без уважения диалог невозможен!» - цитирует Рианчо телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в десяти матчах за «народную команду». Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.