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За сколько можно попасть на центральный матч двенадцатого тура РПЛ

19 Октября 2023 • 08:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Самый дешёвый билет на центральный матч двенадцатого тура между «Локомотивом» и «Динамо» стоит 1 000 рублей.

В субботу, 21 октября 2023 года, московский «Локомотив» примет на своей домашней арене московское «Динамо». Старт матча запланирован на 16:30 по московскому времени. Самый дешёвый билет, на момент публикации новости, начинается от 1 000 рублей согласно информации официального сайта «Локомотива». За эту сумму любитель футбола может оказаться на Восточной трибуне сектора 6 верхний ярус.

Самый дорогой билет, позволяющий оказаться на Западной трибуне Fonbet Lounge, стоит на центральный матч тура от 17 000 рублей.

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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