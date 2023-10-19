За сколько можно попасть на центральный матч двенадцатого тура РПЛ

Самый дешёвый билет на центральный матч двенадцатого тура между «Локомотивом» и «Динамо» стоит 1 000 рублей.
В субботу, 21 октября 2023 года, московский «Локомотив» примет на своей домашней арене московское «Динамо». Старт матча запланирован на 16:30 по московскому времени. Самый дешёвый билет, на момент публикации новости, начинается от 1 000 рублей согласно информации официального сайта «Локомотива». За эту сумму любитель футбола может оказаться на Восточной трибуне сектора 6 верхний ярус.
Самый дорогой билет, позволяющий оказаться на Западной трибуне Fonbet Lounge, стоит на центральный матч тура от 17 000 рублей.
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