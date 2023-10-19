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​Деменко призвал Карпина сформировать основной состав сборной России

19 Октября 2023 • 03:12 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко удручен игрой национальной команды в матче со сборной Кении, который завершился со счетом 2:2. Деменко обратился к наставнику национальной сборной страны, призвав того поскорее сформировать основной состав, костяк сборной. Он уверен, что с экспериментами пора прекращать.

- Вот сейчас, наверное, у многих будут вопросы к Валерию Георгиевичу. Почему основного состава нет, еще чего-то. Но уже, думаю, экспериментов хватит на самом деле. Должна быть команда, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что российская сборная лишена возможности участвовать в официальных соревнованиях в силу политических санкций.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Максим Деменко
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