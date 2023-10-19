Стипиди: «Ивич и Абаскаль - это небо и земля»

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди эмоционально отреагировал на просьбу сравнить наставников «Краснодара», который лидирует в чемпионате России, и московского «Спартака». По словам Стипиди, сравнение лишено смысла, потому что Владимир Ивич, уверен Стипиди, дает множество очков форы Гильермо Абаскалю из «Спартака», которого до внезапного появления в московском клубе никто и не знал.

- Ивич и Абаскаль - это небо и земля. Потому что, возьмём то, что Ивич был прекрасный футболист, поиграл во многих командах и в сборной Сербии. Абаскаль! Где он играл и чем он занимался? Как его могли привести в «Спартак», я не знаю. Ивич умеет строить игру и договариваться с футболистами, поэтому разница огромная, - пояснил Стипиди в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, что Гильермо Абаскаль тренирует московский «Спартак» с лета 2022 года, Ивич возглавил «Краснодар» в начале 2023 года.