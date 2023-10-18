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Зарема — о конфликте Соболева и Абаскаля: Всё ожидаемо, классика

18 Октября 2023 • 23:20 Комментировать

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о конфликте между главным тренером столичного клуба Гильермо Абаскалем и форвардом Александром Соболевым, который, по данным СМИ, был отстранён от тренировок, потому что трижды пропустил командный завтрак.

Зарема считает, что эта ситуация была ожидаема, ведь когда тренер имеет безграничную власть, то у него начинаются конфликты с игроками.

«Это классика. Неважно какой клуб, регион или страна. Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», - приводит слова Салиховой Sport24

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Зарема Салихова Гильермо Абаскаль
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