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Голкипер «Динамо» Лещук впервые посетил хоккейный матч: «Радости больше, чем на футболе»

18 Октября 2023 • 22:38 Комментировать

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между столичным клубом и череповецкой «Северсталью».

«Первый раз на хоккее, радости больше, чем на футболе. Осталось дожать «Северсталь», - написал Лещук в своём телеграм-канале.

Основное время завершилось вничью со счётом 2:2, а по итогам серии буллитов победу одержали «бело-голубые».

Напомним, что футбольное «Динамо» в ближайшую субботу, 21 октября, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ожидает столичное дерби против «Локомотива». Начало - в 16:30 по мск. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук
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