Голкипер «Динамо» Лещук впервые посетил хоккейный матч: «Радости больше, чем на футболе»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между столичным клубом и череповецкой «Северсталью».

«Первый раз на хоккее, радости больше, чем на футболе. Осталось дожать «Северсталь», - написал Лещук в своём телеграм-канале.

Основное время завершилось вничью со счётом 2:2, а по итогам серии буллитов победу одержали «бело-голубые».

Напомним, что футбольное «Динамо» в ближайшую субботу, 21 октября, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ожидает столичное дерби против «Локомотива». Начало - в 16:30 по мск.