Зарема — о конфликте Соболева и Абаскаля: «При мне у него не было конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об информации, что между главным тренером столичного клуба Гильермо Абаскалем и нападающим «красно-белых» Александром Соболевым возник конфликт из-за нарушений игроком дисциплины.

Зарема отметила, что Соболев является очень эмоциональным футболистом, и его силу нужно направлять в нужное русло.

«Конфликт с Абаскалем? Спрашивайте у Малышева (прим. - генеральный директор «Спартака»). При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.