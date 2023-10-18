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Зарема — о конфликте Соболева и Абаскаля: «При мне у него не было конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли»

18 Октября 2023 • 22:27 Комментировать

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об информации, что между главным тренером столичного клуба Гильермо Абаскалем и нападающим «красно-белых» Александром Соболевым возник конфликт из-за нарушений игроком дисциплины. 

Зарема отметила, что Соболев является очень эмоциональным футболистом, и его силу нужно направлять в нужное русло. 

«Конфликт с Абаскалем? Спрашивайте у Малышева (прим. - генеральный директор «Спартака»). При мне у Соболева не было никаких конфликтов ни с Тедеско, ни с Ваноли», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Зарема Салихова Гильермо Абаскаль
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