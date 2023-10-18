Тихонов считает, что поведение Соболева может быть связано со слабой конкуренцией

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выразил мнение, что поведение нападающего столичного клуба Александра Соболева связано со слабой конкуренцией в линии атаки.

Экс-игрок «красно-белых» был удивлён продажи Николсона и Бальде, так как у Соболева остался всего один конкурент - Павел Мелешин.

«Возможно, слабая конкуренция сыграла роль для такого поведения. Он делает многое для «Спартака», здорово играет. Соболеву и Абаскалю нужно просто сесть и поговорить», - заявил Тихонов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».