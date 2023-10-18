Масалитин: «Испанская лига — самая подходящая для российских футболистов»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, какая лига подходит российским игрокам.

«Мне кажется, для российских футболистов испанская лига самая подходящая и близкая. Там комбинационный футбол. Назовем его спартаковским: много стеночек, забеганий», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Как отметил эксперт, он надеется, что Арсен Захарян, который летом перебрался в «Реал Сосьедад», сможет заиграть в Ла Лиге, хотя пока у 20-летнего хавбека там не складывается.

Захарян провел четыре матча в чемпионате Испании и не отметился голевыми действиями. В предстоящем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Мальоркой».