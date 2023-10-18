Тихонов считает Соболева «русским Суаресом»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Александром Соболевым, который был отстранён от тренировок по решению Гильермо Абаскаля из-за нарушения дисциплины.

Тихонов отметил, что отстранение было ещё до матчей сборной России, а уже завтра, форвард приступит к тренировкам.

«Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, все переживает. Он может выплеснуть все на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес», - заявил Тихонов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В ближайшем туре «Спартак» сыграет против «Пари НН».