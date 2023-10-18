Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов считает Соболева «русским Суаресом»

18 Октября 2023 • 21:35 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Александром Соболевым, который был отстранён от тренировок по решению Гильермо Абаскаля из-за нарушения дисциплины.

Тихонов отметил, что отстранение было ещё до матчей сборной России, а уже завтра, форвард приступит к тренировкам.

«Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, все переживает. Он может выплеснуть все на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес», - заявил Тихонов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В ближайшем туре «Спартак» сыграет против «Пари НН». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лионель Месси Андрей Тихонов Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
18 Октября 2023 в 21:49
ай.. трифан савсем не алё?!.. хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
21:52 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Испанская лига — самая подходящая для российских футболистов»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает Соболева «русским Суаресом» 1
21:34 · Россия. Премьер-лига
Данни считает, что российская молодёжь может заиграть в любом европейском чемпионате
20:42 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин не поддерживает мнение о необходимости увольнения Карпина из сборной России
20:19 · Россия. Премьер-лига
Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии — тренер может возглавить российский клуб слухи
20:11 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Юрана
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Исаенко: Многих пугает, что Талалаев очень строгий и требовательный
19:44 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Критиковать всегда легче, чем созидать»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Ушаков пропустит матч «Крыльев Советов» с «Зенитом»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Гунько — о Соболеве: «Если футболист эффективен на поле, то тренер может пожертвовать какими-то условными вещами»
18:54 · Кубок России
«Форте» выбил из Кубка «Нефтехимик»
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов рассказал о главной задаче махачкалинского «Динамо»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Капленко, скорое всего, не сыграет против «Факела»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Соболев может забивать по 20 голов за сезон
18:40 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Конфликт Абаскаля и Соболева надо гасить 1
Все новости
Рекомендуем