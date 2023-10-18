Данни считает, что российская молодёжь может заиграть в любом европейском чемпионате

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о российских футболистах.

«В России на данный момент очень много талантливой молодежи. Они могут заиграть не только в Португалии, но и в любом европейском чемпионате», — приводит слова Данни Legalbet.

Напомним, португальский хавбек выступал за санкт-петербургский коллектив с 2008 по 2017 год.

Добавим, что сейчас в топовых европейских чемпионатах выступают Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Александр Головин («Монако»).

После 11 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», который в текущем сезоне не проиграл ни одного матча.