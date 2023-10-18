​Масалитин не поддерживает мнение о необходимости увольнения Карпина из сборной России

Бывший нападающий московских клубов, таких, как ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, не уверен в том, что нынешнего наставника российской сборной следует уволить. Такие голоса уже раздаются в футбольной среде России, но Масалитин считает, что ничья с Кенией - это не причина выражать Карпину вотум недоверия и искать нового наставника. Он уверен, что это не изменит ситуацию в лучшую сторону.

- Немного терпения надо, не сразу Москва строилась. Вопрос не к тренеру. Не будет Карпина, будет тот же Черчесов. Нравился футбол при Черчесове? Тоже не нравился. Поставь кого-то еще, и что? Другие игроки будут? Конечно, нет, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.