Экс-наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов может стать новым главным тренером российской команды.

Как утверждает «Матч ТВ», к Черчесову есть интерес от нескольких клубов. У 60-летнего специалиста были предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии, но он отказался от переговоров, сообщает источник. Отмечается, что есть большая вероятность возвращения Черчесова в российский футбол.

Последним местом работы тренера был венгерский «Ференцварош», в котором он работал с декабря 2021 по июль 2023 года. После провального выступления в квалификации Лиги чемпионов Черчесов был отправлен в отставку.