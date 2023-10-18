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Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии — тренер может возглавить российский клуб слухи

18 Октября 2023 • 20:19 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов может стать новым главным тренером российской команды.

Как утверждает «Матч ТВ», к Черчесову есть интерес от нескольких клубов. У 60-летнего специалиста были предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии, но он отказался от переговоров, сообщает источник. Отмечается, что есть большая вероятность возвращения Черчесова в российский футбол.

Последним местом работы тренера был венгерский «Ференцварош», в котором он работал с декабря 2021 по июль 2023 года. После провального выступления в квалификации Лиги чемпионов Черчесов был отправлен в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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