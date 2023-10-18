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Масалитин: «Критиковать всегда легче, чем созидать»

18 Октября 2023 • 19:44 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА и московского «Спартака» Валерий Масалитин считает, что Валерий Карпин грамотно подошел к ротации состава в товарищеских матчах с африканскими командами из Камеруна и Кении.

По его словам, у тренера были свои приоритеты, и потому нельзя критиковать его за то, что игра не всегда казалась опасной и выразительной. Все дело в очень ограниченном количестве игрового времени, считает Масалитин:

- Критиковать всегда легче, чем созидать. Собрались два состава: один бы получил максимальную нагрузку, а второй практически ничего. Съездили на сбор, потренировались бы шаляй-валяй, потеряли бы игровой тонус. А штаб посмотрел проявивших себя людей, сделал определенные выводы, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин
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