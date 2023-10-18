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Ушаков пропустит матч «Крыльев Советов» с «Зенитом»

18 Октября 2023 • 19:08 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Ушаков не сможет помочь своей команде в предстоящем матче чемпионата России с «Зенитом».

Напомним, месяц назад 20-летний футболист получил черепно‑мозговую травму в кубковой игре с «Балтикой» (1:2).

«Егор Ушаков на данный момент находится в Москве, там тренируется по индивидуальной программе. В матче с «Зенитом» он не сыграет», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе самарского коллектива.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Игра 12-го тура РПЛ «Зенит» - «Крылья Советов» пройдет 22 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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