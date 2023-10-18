Капленко, скорое всего, не сыграет против «Факела»

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко, скорее всего, не поможет уральской команде в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

«У Кирилла повреждение голеностопа, пока он не тренируется в общей группе. Скорее всего, пропустит игру с «Факелом», - сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Матч между «Оренбургом» и «Факелом» пройдёт в субботу, 21 октября. Начало поединка - в 12:00 по московскому времени.