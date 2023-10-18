Чалов, Обляков, Мухин и Файзуллаев вернулись из сборных в расположение ЦСКА

Полузащитники Максим Мухин, Иван Обляков и Аббосбек Файзуллаев, а также нападающий Фёдор Чалов вернулись в расположение московского ЦСКА из сборных, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Чалов против сборной Камеруна (1:0) отметился дебютным голом за сборную России, Обляков также впервые отличился за национальную команду в матче против сборной Кении (2:2). Файзуллаев же провел сыграл 44 минут за сборную Узбекистана в товарищеском матче против сборной Китая (2:1) и смог заработать пенальти.

В субботу, 21 октября, ЦСКА на выезде сыграет против казанского «Рубина».