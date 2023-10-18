Рыбус пропустит матч против ЦСКА

Защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус пропустит матч 12-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА.

«Рыбус не тренируется с командой. К ближайшему матчу футболист не готовится», — приводит слова пресс-службы клуба «Матч ТВ». Отметим, что польский защитник получил повреждение ягодичной мышцы в матче Кубка России против «Локомотива» в августе текущего года.

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА пройдёт в субботу, 21 октября. Подопечные Рашида Рахимова находятся на десятом месте в турнирной таблице.