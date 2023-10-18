Стало известно, когда Барриос вернётся в расположение «Зенита»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, когда хавбек вернётся в расположение клуба.

Напомним, колумбийский футболист находился в расположении национальной команды, в которой принял участие в матчах отборочного раунда чемпионата мира – 2024 против Уругвая и Эквадора.

«Сегодня Вильмар вернется в расположение «Зенита». Все нормально», — заявил агент Sport24.

В 12-м туре Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов». Поединок состоится в воскресенье, 22 октября, и должен будет стартовать в 16:30 по московскому времени.