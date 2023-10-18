В «Ньюкасле» прокомментировали скандальную ситуацию с Тонали

Пресс-служба «Ньюкасла» выпустила официальное заявление по поводу ситуации с полузащитником Сандро Тонали, который подозревается в совершении нелегальных ставок.

В заявлении говорится, что итальянская прокуратура и Федерация футбола Италии (FIGC) проводят расследование в отношении футболиста, который участвует в процессе и продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.

«Он и его семья по-прежнему будут получать всестороннюю поддержку от клуба.

Из-за этого продолжающегося процесса Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» на текущий момент не могут дать дальнейших комментариев», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Ньюкасла».