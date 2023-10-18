Соболев снялся у блогера Димы Гордея и потерпел фиаско

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев принял участие в шоу известного ютуб-блогера Димы Гордея «Стульчики», в котором свои силы в экстремальном вождении пробуют известные стримеры, музыкальные исполнители и спортсмены.

Стоит отметить, что 26-летний футболист выбыл из борьбы за главный приз уже на втором этапе, однако он получил второй шанс и по итогу попал в тройку призёров.

Напомним, что сегодня, 18 октября, стало известно, что форвард был отстранён от тренировок «красно-белых» из-за неоднократного пропуска командного завтрака.

В текущем сезоне Соболев принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами.