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Соболев снялся у блогера Димы Гордея и потерпел фиаско

18 Октября 2023 • 17:44 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев принял участие в шоу известного ютуб-блогера Димы Гордея «Стульчики», в котором свои силы в экстремальном вождении пробуют известные стримеры, музыкальные исполнители и спортсмены.

Стоит отметить, что 26-летний футболист выбыл из борьбы за главный приз уже на втором этапе, однако он получил второй шанс и по итогу попал в тройку призёров. 

Напомним, что сегодня, 18 октября, стало известно, что форвард был отстранён от тренировок «красно-белых» из-за неоднократного пропуска командного завтрака.

В текущем сезоне Соболев принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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