Татьяна Тарасова: Слуцкий — профессор футбола

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о бывшем главном тренере сборной России Леониде Слуцком.

Ранее Тарасова дала интервью Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Она отметила, что 52-летний специалист произвел на неё ошеломляющие впечатления.

«Футбол я с ним не обсуждала, ведь он — профессор футбола, а я — никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером», - приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Также она отметила, что не хотела по познакомиться с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

Напомним, что последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.