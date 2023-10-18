Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шалимов советует РФС работать над переходом из УЕФА в Азию

18 Октября 2023 • 16:57 Комментировать

Известный тренер Игорь Шалимов ответил на вопрос о будущем российского футбола. По мнению специалиста, Российскому футбольному союзу стоит всерьёз прорабатывать вопрос с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На мой взгляд, надо серьёзно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Что касается стран АФК, которые не захотят играть против России, то, по словам Шалимова, этот вопрос можно будет решить с помощью разведения при жеребьёвке.

Стоит отметить, что сборная России при переходе в АФК сможет играть в официальных турнирах только в случае снятия санкций со стороны ФИФА.

​Карпин задал вопрос тем, кто призывает Россию переходить в Азию

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Игорь Шалимов АФК Переход РФС в АФК
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
18:21 · Россия. Премьер-лига
Рыбус пропустит матч против ЦСКА
18:17 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Абаскаль и Николсон не соответствуют уровню «Спартака»
17:54 · Кубок России
«Волгарь» заслуженно переиграл «Енисей», забив победный гол в конце
17:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Барриос вернётся в расположение «Зенита»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Виталий Дьяков: «Игрок не может ставить себя выше команды»
17:52 · Россия. Премьер-лига
В «Ньюкасле» прокомментировали скандальную ситуацию с Тонали
17:44 · Россия. Премьер-лига
Соболев снялся у блогера Димы Гордея и потерпел фиаско
17:40 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал о подготовке «Пари НН» к матчу со «Спартаком» в условиях плохой погоды
17:35 · Россия. Премьер-лига
Татьяна Тарасова: Слуцкий — профессор футбола
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин: «Очевидно, что в «Спартаке» что-то происходит»
17:32 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подколол «Спартак» за отстранение Соболева
17:21 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: Соболев может сыграть с «Пари НН»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов — о ситуации с Соболевым: Я на стороне Абаскаля
17:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Соболеве: Он идёт по пути Дзюбы
17:04 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Я не хочу обсуждать ссору Соболева с Абаскалем»
Все новости
Рекомендуем