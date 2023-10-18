​Шалимов советует РФС работать над переходом из УЕФА в Азию

Известный тренер Игорь Шалимов ответил на вопрос о будущем российского футбола. По мнению специалиста, Российскому футбольному союзу стоит всерьёз прорабатывать вопрос с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На мой взгляд, надо серьёзно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Что касается стран АФК, которые не захотят играть против России, то, по словам Шалимова, этот вопрос можно будет решить с помощью разведения при жеребьёвке.

Стоит отметить, что сборная России при переходе в АФК сможет играть в официальных турнирах только в случае снятия санкций со стороны ФИФА.

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