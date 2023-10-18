​У Дивеева есть положительная динамика в восстановлении – агент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев продолжает восстановление после серьёзной травмы, которую он получил летом. Агент футболиста Олег Ерёмин сказал несколько слов о состоянии Дивеева.

«Естественно, у него есть положительная динамика в восстановлении. Мы все рассчитываем, что он зимой на сборах будет тренироваться», - сказал Ерёмин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

ЦСКА на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» московская команда отстаёт на десять зачётных баллов.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 21 октября, - против «Рубина» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.