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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Осинькин: «Зенит» остаётся главным претендентом на чемпионство

18 Октября 2023 • 15:52 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, считает ли он «Зенит» главным претендентом на титул Премьер-лиги.

«Да, но в случае определённых ошибок и сбоев в игре у некоторых команд появится шанс навязать борьбу. Но семь очков – достаточно большой отрыв, от которого можно оттолкнуться», - цитирует Осинькина Metaratings.

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, «Крылья Советов» занимают второе место (21 очко), а «Зенит» - третье (20 очков). Лидером же Премьер-лиги является «Краснодар» (27 очков).

В ближайшем туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Игорь Осинькин
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