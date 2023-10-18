​Губерниев резко высказался о Джикии после провального матча

Защитник Георгий Джикия в понедельник провёл, мягко говоря, не лучший свой матч за сборную России. Команда играла против Кении и довольствовалась ничьей 2:2. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довольно резко высказался о Джикии.

«После матча за сборную России про Джикию как футболиста вообще не хочется говорить, по крайней мере сейчас», - слова Губерниева приводит «Матч ТВ».

Губерниев отметил, что российские защитники во главе с Джикией в игре с кенийцами показали «запредельный уровень» в плохом смысле.

«Думаю, и в спартаковский дубль Джикия с трудом прорвётся с такой игрой», - сказал Губерниев.

Стоит сказать, что в последнее время Георгий Джикия получает мало игрового времени в «Спартаке».