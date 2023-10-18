Голы Сперцяна, Конате и Рахмановича, ассисты Даку, Чавеса и Печенина: как легионеры РПЛ сыграли за сборные

Завершилась октябрьская неделя сборных, и немало футболистов из РПЛ приняли участие в матчах за свои сборные. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как легионеры клубов чемпионата России сыграли за национальные команды. Учтены те матчи, где они попадали в заявку.

«Краснодар»

Парагвайский защитник Хуниор Алонсо был заменён из-за травмы в отборочном матче ЧМ-2026 с Аргентиной (0:1) на 76-й минуте. В этой игре он получил жёлтую карточку на 21-й минуте за подножку. Во встрече с Боливией (1:0) Алонсо остался на скамейке запасных. Уругвайский защитник Лукас Оласа также не вышел на замену в матче квалификации чемпионата мира с Колумбией (2:2). Армянский защитник Георгий Арутюнян провёл полный отборочный матч Евро-2024 с Латвией (0:2) и был заменён на 89-й минуте товарищеской встречи с Северной Македонией (1:3). Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян также отыграл от звонка до звонка с Латвией, а против Северной Македонии вышел на замену в перерыве и забил на 90+4-й минуте со штрафного.

«Крылья Советов»

Полузащитник Амар Рахманович сыграл за сборную Боснии и Герцеговины весь отборочный матч с Лихтенштейном (2:0), где открыл счёт на 13-й минуте. Через три дня Рахманович был заменён в перерыве также отборочной встречи с Португалией, когда его команда уже проигрывала со счётом 0:5, с которым матч и закончился. Нападающий Егор Карпицкий в квалификации Евро-2024 вышел на замену на 90+1-й минуте против Румынии (0:0) и остался на скамейке в игре со Швейцарией (3:3).

«Зенит»

Защитник Нуралы Алип полностью провёл за Казахстан отборочные матчи с Данией (1:3), где получил жёлтую карточку за фол на 85-й минуте, и с Финляндией (2:1). Сербский защитник Страхиня Эракович был заменён в перерыве матча квалификации Евро-2024 с Венгрией (1:2), а против Черногории (3:1) остался на скамейке. Полузащитник Вильмар Барриос целиком провёл за Колумбию отборочный матч против Уругвая (2:2), а его партнёр по сборной Матео Кассьерра так и не вступил тогда в игру со скамьи запасных. Не сыграл Кассьерра и в официальном матче против Эквадора (0:0), тогда как Барриос в этом матче вышел на замену на 88-й минуте.

«Локомотив»

Албанский защитник Марио Митай полностью провёл отборочный матч с Чехией (3:0) и товарищескую игру с Болгарией (2:0), где получил жёлтую карточку на 73-й минуте. Армянский защитник Наир Тикнизян также сыграл от звонка до звонка в отборе Евро-2024 против Латвии (0:2) и в товарищеской встрече с Северной Македонией (1:3).

«Пари НН»

Полузащитник Иброгимхалил Юлдошев провёл первый тайм за сборную Узбекистана (U-23) в товарищеском матче со сборной Испании (U-21), завершившемся нулевой ничьей. Нападающий национальной команды Армении Эдгар Севикян выходил на замены в отборочной встрече с Латвией (0:2) на 69-й минуте и в товарищеской игре с Северной Македонией (1:1) в перерыве.

«Спартак»

Защитник Срджан Бабич в отборе на чемпионат Европы остался на скамейке сборной Сербии в матче с Венгрией (1:2), зато символически вышел на замену на 90-й минуте против Черногории (3:1). Защитник Олег Рябчук провёл весь товарищеский матч за Молдову со Швецией (1:3), как и отборочную встречу с Польшей (1:1), где ему вручили на 17-й минуте жёлтую карточку за задержку соперника. Полузащитник Кристофер Мартинс отыграл от звонка до звонка за сборную Люксембурга в отборе к Евро-2024 против Исландии (1:1) с предупреждением на 64-й минуте и против Словакии (0:1). Нападающий сборной ДР Конго Тео Бонгонда был заменён на 63-й минуте товарищеского матча с Новой Зеландией (1:1).

ЦСКА

Чилийский полузащитник Виктор Мендес в квалификации ЧМ-2026 был заменён на 80-й минуте против Перу (2:0). А также на 68-й минуте против Венесуэлы (0:3), когда вместо него на поле вышел форвард «армейцев» Виктор Давила. Тот в матче с Перу остался на скамейке. Узбекистанский нападающий Аббосбек Файзуллаев не вышел на замену в товарищеской встрече с Вьетнамом (2:0) и провёл второй тайм в контрольном матче с Китаем (2:1).

«Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна в отборе на ЧМ-2026 сыграл полный матч против Аргентины (0:1) и остался в запасе в игре с Боливией (1:0). Полузащитник Лука Гагнидзе принял участие в матчах за сборную Грузии (до 21 года) против сверстников из Нидерландов (0:3) и Швеции (0:0) в квалификации к чемпионату Европы в соответствующей возрастной категории. В матче с голландцами Гагнидзе заменили на 70-й минуте, а со шведами он отыграл весь матч. Хавбек Хорхе Карраскаль вышел в сборной Колумбии на замену на 81-й минуте отборочной встречи с Уругваем (2:2), а против Эквадора (0:0) остался в запасе. Полузащитник Николас Нгамалё поучаствовал в двух товарищеских матчах сборной Камеруна. Против России (0:1) он провёл на поле всё игровое время, а против Сенегала (также 0:1) появился на замену на 73-й минуте. Мексиканский полузащитник Луис Чавес сделал результативный пас Ирвингу Лосано на 57-й минуте на первый гол в ворота Ганы (итоговый счёт – 2:0). Во встрече с Германией (2:2) Чавес вступил в игру со скамейки на 61-й минуте. Оба этих матча были товарищескими.

«Урал»

Белорусский защитник Владислав Малькевич в отборе на Евро-2024 остался на скамейке против Румынии (0:0) и был заменён на 82-й минуте против Швейцарии (3:3).

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«Рубин»

Защитник Рустамжон Ашурматов не сыграл за сборную Узбекистана с Вьетнамом (2:0), после чего появился на замену на 71-й минуте игры с Китаем (2:1). Черногорский защитник Игорь Вуячич остался в запасе против Ливана (3:2). Полузащитник Умарали Рахмоналиев в составе сборной Узбекистана (до 23 лет) пребывал на скамейке во встрече со сборной Испании (до 21 года) (0:0), а вот в игре со сборной Египта (до 23 лет) (1:2) был заменён на 85-й минуте. Всё это были товарищеские матчи. Полузащитник Иву Угучукву от звонка до звонка отыграл за Армению в отборе Евро-2024 против Латвии (0:2) и в контрольном матче с Северной Македонией (1:3). Нападающий Мирлинд Даку вышел на замену за Албанию на 67-й минуте отборочной встречи с Чехией и на 73-й минуте отдал голевую передачу Таулянту Сефери, установившему финальный счёт 3:0.

«Ахмат»

Казахстанский защитник Марат Быстров провёл в квалификации к Евро-2024 целый матч с Данией (1:3) и был заменён на 87-й минуте встречи с Финляндией (2:1). Косовский нападающий Бернард Бериша появился на замену на 76-й минуте отборочного матча против Андорры (3:0). Нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате открыл счёт на 18-й минуте товарищеского матча с Мавританией (2:1), где он был заменён на 68-й минуте.

«Оренбург»

Боснийский защитник Ренато Гойкович дважды выходил на замены в отборе к Евро-2024. В игре с Лихтенштейном (2:0) он вступил в игру на 78-й минуте, а во встрече с Португалией (0:5) на 72-й минуте. Белорусский полузащитник Кирилл Печенин в квалификации к чемпионату Европы провёл полный матч с Румынией (0:0), а против Швейцарии появился на замену на 64-й минуте и успел отдать две голевые передачи. На 69-й минуте он ассистировал Денису Полякову, бывшему игроку «Урала», а на 84-й – Дмитрию Антилевскому. Благодаря результативным пасам Печенина сборная Беларуси повела в счёте 3:1, но в концовке швейцарцы забили дважды и свели игру вничью. Полузащитник Иван Башич в отборочном матче провёл весь матч за сборную Боснии и Герцеговины (U-21) против сборной Франции (U-21) (1:2) и остался на скамейке главной сборной своей страны в квалификации Евро-2024 против Португалии (0:5). Нападающий Эмирджан Гюрлюк в отборе на МЧМ провёл за сборную Турции (до 21 года) целиком матч против сверстников из Сан-Марино (5:0) и ушёл на замену на 70-й минуте встречи со сверстниками из Латвии (1:2).

«Балтика»

Полузащитник Тигран Аванесян провёл полные отборочные матчи за сборную Армении (U-21) с национальными командами соответствующих возрастов из Румынии (0:2) и Швейцарии (0:0).

«Ростов»

Полузащитник Мохаммад Мохебби сыграл товарищеские матчи за Иран против Иордании (3:1) и Катара (4:0).

«Факел»

Молдавский полузащитник Никита Моцпан был заменён на 57-й минуте товарищеского матча против Швеции (1:3) и на 70-й минуте отборочной встречи с Польшей (1:1).

«Сочи»

Защитник Ваня Дркушич остался на скамейке запасных сборной Словении в матчах квалификации Евро-2024 с Финляндией (3:0) и Северной Ирландией (1:0).

Кирилл Иванцов